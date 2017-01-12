Прокурору Волгоградской области присвоили новый классный чин
Сегодня органы прокуратуры отмечают свое 295-летие. Накануне прокурору Волгоградской области Максиму Ершову был присвоен новый классный чин.
– Классный чин государственный советник юстиции 2 класса присвоен прокурору Волгоградской области Максиму Олеговичу Ершову Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2017 года № 6, – сообщается на сайте Волгоградской областной прокуратуры.
Максим Ершов более 30 лет работает в органах прокуратуры. С декабря 2015 года – прокурор Волгоградской области.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ. Максим Ершов – почетный работник прокуратуры РФ, награжден знаком отличия «За верность закону» I степени, нагрудным знаком «За безупречную службу».
Фото с сайта облпрокуратуры
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