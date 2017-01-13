Подготовка основных объектов к ЧМ-2018 в Волгограде закончится в этом году
Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 12 января на заседании, посвященном подготовке области к чемпионату мира по футболу в 2018 году, в регионе наступает ключевой момент. Он подчеркнул, что подготовительные работы к этому событию идут в хорошем темпе, а ряд задач выполняются даже с опережением графика. Это позволяет быть уверенным, что заданные в договорах и соглашениях сроки исполнения работ, корректироваться не будут.
Всего, согласно программе подготовки к ЧМ-2018, необходимо осуществить 65 мероприятий. Десять из них уже реализованы. Еще 27 будут завершены в этом году. В их число входит реконструкция второй очереди аэродромного комплекса, а также строительство рокадной дороги.
Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области
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