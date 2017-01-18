Волгоградцы, выступающие за перевод времени, побеждают своих противников

На сайте гражданских инициатив change.org сошлись две петиции волгоградских авторов. Первая, созданная Еленой Волгоградской, призывает вернуть Волгоградской области прежнее время – на час вперед.

«Принятие поправок поможет улучшить здоровье населения, сократит объемы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию в области», – аргументирует она свою позицию.

Автор другой петиции – «Волгоградская область должна жить в своём природном часовом поясе» стал Денис Душутин

«Основной причиной перевода времени считается то, что при СССР Москва и Волгоград были в разных часовых поясах. На самом деле Москва была в поясе UTC+2, а Волгоград UTC+3. Сегодня и Москва и Волгоград живут в поясе UTC+3. То есть для жителей Волгограда ничего не изменилось», – приводит он доказательства в пользу своих требований.

Однако, хотя петиция Душутина подкреплена научно, большая часть волгоградцев голосует за перевод времени. Под первым обращением на время сдачи этого номера подписалось 2459 волгоградцев, под вторым – 76.

Фото с сайта change.org