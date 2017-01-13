В Волгограде полицейские отметят старый Новый год охотой за пьяными водителями

Автолюбителям, принявшим на старый Новый год горячительные напитки, не следует садиться за руль: полицейские отметят этот праздник охотой за пьяными водителями.

Масштабный рейд начнется уже сегодня, в пятницу, 13 января. И продлится до конца этой недели.

В принципе, такая охота оправдана – водители нашего региона даже в трезвом виде умудряются совершать множество аварий. Только за первый 10 дней января наступившего 2017 года на территории области произошло больше 40 ДТП, в которых 14 человек погибли а 55 получили травмы различной степени тяжести.

Четыре таких аварии случились вчера, 12 января. В Ворошиловском районе 68-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Тойота Рав 4», сбила 60-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть в установленном месте по нерегулируемому пешеходному.

В Советском районе 54-летний водитель на «Фольксвагене» совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

В этих авариях пешехода получили травмы. В двух других ДТП есть погибшие.

Во Фроловском районе на 847 километре автодороги Р22 «Каспий» 59-летний водитель «ГАЗ-27527» столкнулся с движущейся во встречном направлении «ВАЗ-2110» под управлением 43-летнего мужчины. В результате владелец «ВАЗ-2110» от полученных травм скончался, пассажиров оказались в больнице.

– В Суровикинском районе погиб 47-летний пешеход – его сбил 27-летний водитель «ВАЗ-2114» на 128 км автодороги «Волгоград-К.Шахтинский», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Фото с сайта ГУ МВД по Волгоградской области