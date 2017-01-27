В Урюпинске депутат-единоросс обвиняет мужа «любовницы» в вымогательстве

В эти дни Урюпинск не сходит с новостной ленты многих российских СМИ. Прославил его местный депутат-единоросс, который обвиняет мужа «любовницы» в вымогательстве. По крайней мере, так выглядит ситуация в региональной прессе.

Первым «тайну следствия» выдал сайт Life.ru, сообщив – 32-летний житель Урюпинска «застукал» свою жену с 43-летним любовником. А тот на его счастье оказался депутатом гордумы от правящей партии, да еще и бизнесменом! Обманутый супруг не упустил возможности и затребовал за «аренду» второй половины 400 тысяч рублей.

Депутат вроде бы согласился. И, чтобы не выносить «сор из избы» на всенародное обозрение, заплатил сопернику. Тут-то последний и понял, что он продешевил. И, решив не скромничать, запросил 7 млн рублей.

И разбогател бы урюпинец несказанно… Только вот народный избранник судя по всему посчитал, что цена за полученное им удовольствие (если оно так) слишком завышена. И, решив рискнуть репутацией, обратился к правоохранителям, заявив о вымогательстве. В результате, погнавшийся за журавлем в небе муж остался без синицы в руках. И «светит» ему теперь до семи лет лишения свободы…

Чем обернется скандал для депутата – пока не известно. Впрочем, оставшись без нардеповского кресла Алексей Арбин (а именно это имя уже озвучили некоторые СМИ), не останется не у дел.

На сайте Урюпинской гордумы сообщается, что Алексей Петрович (член комиссий по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, по градостроительству, экологии и природопользованию, земельным отношениям, а также по молодежной политике, культуре, спорту и туризму) является кроме того генеральным директором ООО «Союз Производственных Предприятий – Единство». А на сайте rusprofile.ru уточняется, что он – единственный учредитель ООО «Торговый дом «Агромаш-Урюпинск».

Разве что семейный скандал грозит «единороссу», который, по сведениям некоторых информагентств, недавно женился… Впрочем, если Алексею Петровичу удалось убедить электорат проголосовать за его кандидатуру во время выборов в гордуму, то супругу в своей невиновности он наверное убедить сумеет.

Тем более что, по его словам, он, действительно ни в чем не виновен. Ну, был корпоратив на природе. Ну, участвовала в нем его подчиненная, чей супруг приехал ее встречать и приревновал к начальнику. Ну, заплатил ему депутат из жалости – подумаешь, какая-то пятизначная мелочь! Но несколько миллионов – это уже совсем другой расклад…

Историю живо обсуждают на сайте «Урюпинский форум»

«Зато какая реклама!», – восхищается депутатом один из посетителей сайта.

«Депутат как депутат, главное – мужик, женщин любит. Что тут плохого?», – поддерживает народного избранника другой.

«Вообще интересное положение – рогоносец решил подзаработать на собственной супруге, вот жадность его и погубила», – выносит приговор обманутому мужу третий.

А вот сочувствия супруг от земляков так и не дождался….

Фото с сайта Волгоградской областной думы