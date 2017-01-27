27.01.2017   Бизнес, Экономика   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Новую форму поддержки предпринимателей внедрят в Волгограде

власть и бизнес

Новую форму поддержки предпринимателей внедрят в Волгограде. Как сообщила пресс-служба городской думы, 1 февраля в областном центре  будет открыто бизнес-пространство – территория, которая объединит бизнес-инкубатор, а также центр поддержки предпринимателей. По мнению властей, такая форм работы позволит предпринимателям более оперативно и качественно решать организационные вопросы. Адрес бизнес-пространства: Волгоград, ул. Новороссийская, 15.

Вопросы по защите прав предпринимателей можно задать здесь

 

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