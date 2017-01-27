Новую форму поддержки предпринимателей внедрят в Волгограде

Обезьяна с гранатой Молодцы китайцы, придумавшие давать каждому году «зверское» имя. Как ни крути, а потаенная логика в этом раскладе определенно есть. И если 2015-й был по-змеиному полон интриг, то нынешний год очень напоминал развеселое шимпанзе из фильма «Полосатый рейс», которое то клетки с тиграми откроет, то болтов в борщ насыплет.