Новая транспортная схема Волгограда приведет к глобальному сокращению числа маршрутов. Так, на днях в СМИ появилась информация о сокращении в апреле-мае 2017 года практически всех маршрутных такси, курсирующих внутри города. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. Этот вопрос волнует большинство жителей мегаполиса.

87 внутригородских маршрутов будут последовательно закрыты в 3 этапа: 30, 15 апреля, 15 мая. В середине апреля в городе перестанут ходить маршрутки №№: 10, 11, 18, 29, 49, 50, 53, 71, 82, 84, 88, 96, 100, 15а, 15с, 1с, 27а, 27, 28а, 29с, 26, 46, 48а, 57к, 64а, 65а, 68а, 6к, 70а, 71к, 78а, 7а, 80а, 81а, 8а, 90а, 91а, 93а, 9а, 13к. Коснется данное сокращение и автобусов №№: 12, 29, 30, 31, 33, 44, 49, 78, 10, 11, 11а. Также будут отменены два троллейбусных маршрута: № 18 «Улица Тополевая — Обувная фабрика», № 11 «Рыбокомплекс — Больничный комплекс».С 30 апреля перестанут работать маршрутки №№: 6, 9, 17, 19, 28, 40, 44, 52, 77, 78, 80, 22а, 3В, 4к, 7к, 95к. Будет отменен автобус № 4. И наконец, с 15 мая будут закрыты маршруты №№, 14, 16, 39, 47, 56, 57, 10а, 27б, 42а, 56э, 5а, 61а, 8с, 95а, 56а, а также автобусы № 19, 22.

Данные глобальные изменения с одной стороны были ожидаемы, с другой все равно ввергли в шок как самих перевозчиков, так и потребителей, которые пользуются их услугами. Напомним, впервые речь о переменах на транспортном рынке зашла около 2 лет назад. Тогда областными властями был разработан проект транспортной схемы Волгоградской агломерации, в которую входят Волгоград, Волжский, Городище, Средняя Ахтуба, Краснослободск, Светлый Яр. Исходя из этого документа, основные изменения коснутся именно количества и качества перевозок на маршрутных такси. Так в проекте содержалась следующая информация: на момент его формирования число маршрутных такси, работающих на указанной территории, составляло 2,5 тысячи единиц, но в 2020 году данная цифра должна была сократиться до 400 единиц.

Как видим, власти планомерно и последовательно воплощают эти планы в жизнь. Интересы владельцев существующих маршрутов, как впрочем и волгоградцев, привыкших к данному виду транспорта, если и учитываются, то далеко не полностью.

— Предполагается сокращать давно действующие, удобные для населения маршруты, — прокомментировал ситуацию ИНТЕРу председатель НП «Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда» Юрий Белоусов. — Люди, честно говоря, в легком шоке. Ведь пассажирские автоперевозки — это не лоточная торговля. Автобус стоит не 10 копеек. Большинство автомобилей владельцами маршрутов приобретены в кредит, в лизинг. Практически все маршруты «убиваются», а владельцам взамен не предлагается никакая компенсация. И что прикажете делать людям?

По словам Юрия Белоусова по городу-герою в настоящее время курсируют около 2000 тысяч автобусов малого класса. На них работают около 3 тысяч водителей, плюс обслуживающий персонал. Соответственно, число людей, которые потеряют работу после закрытия вышеуказанных маршрутов будет сопоставимо с волнами сокращений, имевшими место при закрытии крупных промышленных предприятий.

— В условиях кризиса куда пойдут эти люди? — задается вопросом Юрий Белоусов. — Город у нас депрессивный, работы нет. Особенно для мужиков. Женщины еще могут найти места в торговле, но для мужчины, кормильца семьи это не вариант. — С властями мы не находим никакого взаимопонимания, — продолжает мой собеседник. — Это как будто разговаривать с бетонной стеной. Поэтому мы будем отстаивать свои интересы в рамках правового поля. Судебные процессы уже идут, есть решения судов в нашу пользу. Мы намерены дойти до верховного суда.

Меж тем, жители города-героя также не в восторге от того, что у них «забирают» привычный вид транспорта. Так, в свое время, когда Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда собирала подписи за сохранение наиболее популярных маршрутов областного центра, свои «автографы» им подарили 18 тысяч волгоградцев. Согласитесь, это немало.

В данный момент, жители Волгограда и прилегающих к городу поселков уже начинают оценивать свои перспективы на тот период, когда сокращение маршрутов произойдет. Один из примеров. Когда уберут маршрутки, в Аэропорт будут ходить только автобусы 6э. В данный момент по этому маршруту работают старые автобусы, которые прекращают курсировать в будни после 20:00 и в выходные после 18:00. А людям надо как-то добираться в позднее время домой. Даже сейчас, с наличием маршруток, многим приходится ездить на такси.

«Всем привет кто с пос Аэропорт, вы там не болейте главное, легкости вам, хор настроения». Такой комментарий можно найти к вышеуказанной новости в одной из соцсетей.

Там же люди пишут о том, с чем уже столкнулись и с чем еще предстоит столкнуться тем, кто проживает в других районах областного центра:

«Автобус и троллейбус «двойки» от ж\д вокзала убрали. Кто-то о людях подумал? В Ворошиловский и южные районы теперь, капец как неудобно добираться с чемоданами, сумками. В маршрутках, мягко говоря, неудобно…. Но и их убирают. Лошадь что ль с подводой завести?».

«Такая ситуация будет по всему городу. Даже со Спартановки уехать будет сложно. Сейчас-то утром маршрутки едут битком, хоть и одна за другой, а потом начнется… проблемы начнутся… 14, 40, 96, 70 убирают, 84 убирают. Ехать на троллейбусе часами? На СХИ 2 или тремя транспортами полдня и втридорога?…Ах нет же!автобусы будут ездить! Каракатицы неманевренные, тормозящие на каждой остановке и набитые битком, как во времена славного Союза. Только тогда люди дрались за места в автобусах, а школьников вообще из них вышвыривали,ибо нефиг им места занимать. Взрослым нужнее на работу попасть, а дети, чай не бояре, и пешком до школ дойдут. Даааа, правительство заботится исключительно о жителях города!».

ИНТЕР продолжит следить за развитием ситуации.

(Орфография авторов сохранена).

Анастасия Франтасова

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