Начисление коммунальной пени для волгоградцев теперь будет отражено в квитанциях. С этого года вступили в силу новые правила формирования платежных документов, что вскоре увидят волгоградцы. Информация станет более доступной в связи с новыми нормами. Раньше жители могли узнать о задолженности лишь в конце года, получив желтые квитанции. Долги могли быть значительные, и не всегда обоснованные, а первичные документы хранят не все. Теперь все будет проще для потребителя.

О наличии задолженности граждан разрешено извещать посредством СМС-сообщений, телефонных звонков, сообщений, направленных по электронной почте и сообщений, размещенных в личном кабинете потребителя в государственной информационной системе ЖКХ.