Начинающих волгоградских инженеров приглашают на чемпионат

Молодых волгоградских инженеров приглашают на чемпионат, который будет проходить с февраля по май 2017 года при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве.

– Цель V Международного инженерного чемпионата «Case-in» среди студентов высших образовательных учреждений страны – поддержка студентов профильных вузов, – сообщили ИНТЕРу в областном комитете молодежной политики. – Чемпионат нацелен на содействие в получении ими практических знаний и опыта, привлечение молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы России.

Чемпионат состоит из пяти самостоятельных направлений по горному делу, электроэнергетике, геологоразведке, металлургии и нефтегазовому делу. Принять участие в Чемпионате смогут студенты всех курсов, обучающиеся по программам бакалавриат, магистратура, специалитет и аспиранты, возраст которых не превышает 25 лет.

Регистрация открывается за один месяц до начала Чемпионата. Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте.

Чемпионат реализуется Фондом «Надежная смена» и НП «Молодежный форум лидеров горного дела».

Фото с сайта КМП