На волгоградском «Конфиле» началась прокурорская проверка

Вчера, 11 января, сотрудники областной прокуратуры на «Конфиле» начали проверку документов и опрос работников компании. Напомним, в настоящее время «Конфил» находится на грани банкротства. Однако несмотря на это, генеральный директор предприятия продолжает осуществлять крупные платежи на десятки миллионов рублей, по мнению сотрудников, совершенно неоправданных. Например, закупается сахар, хотя его запасов хватит более чем на 6 месяцев. В связи с этим жалобу на странице в своем Живом журнале разметил волгоградский общественный деятель Алексей Ульянов.Во вторник, 3 января, в Интернете был опубликован соответствующий документ.

Сотрудники «Конфила» направили в свою очередь жалобу на своего генерального директора сразу четырем адресатам: в администрацию президента РФ, генеральному прокурору РФ, прокурору Волгоградской области и начальнику регионального ГУ МВД. В ней работники предприятия обвиняют руководство в том, что оно намерено ведет производство к банкротству.

Первые опросы прокуратура начала с начальников цехов и бригадиров. Интересует прокуратуру и мнение работников известного конфетного производства.

Генеральный директор ЗАО «НП «Конфил» Ольга Цубенко в настоящее время официально находится на больничном.

Источник фото: сайт ЗАО «НП «Конфил»