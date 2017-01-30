Морозы в Волгоградской области ожидаются до конца января. Таковы прогнозы синоптиков.

Ночью градусник будет показывать до минус 25, а днем будет теплее — минус 18-20 градусов. Снега ожидается немного, но по утрам возможен туман и изморозь. Местами морозы сопровождаются сильным ветром. Зато уже с начала февраля станет теплей, термометр покажет минус 10-12 градусов.

В этом году, как отмечают многие. зима в Волгоградской области вообще такая, какая должна быть. Морозы и снег начались, как положно, в декабре, о зимних дождях мы забыли. И хотя начало января было теплым, сейчас все снова встало на свои места. Помимо радости детям, эта погода — залог большого урожая озимых и вообще она дает благоприятные виды на урожай — 2017.