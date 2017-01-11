Матушка Наталья подарит дубовчанам «Волшебное дыхание Рождества»

Завтра, 12 января, жителей Дубовки приглашают на концертную программу матушки Натальи Копейкиной «Волшебное дыханье Рождества».

– В программу включены стихи и песни о Рождестве, народные рождественские гимны – колядки, – рассказали ИНТЕРцу в администрации Дубовского района. – Кроме того, слушателей ждет интересный рассказ как о событиях Рождества Христова, так и о научных объяснениях феномена Вифлеемской Звезды, о святочных гаданиях и традициях, связанных с любимыми зимними праздниками.

Читатели ИНТЕРа уже знакомы с матушкой Натальей Копейкиной – супруга священника Александра Копейкина (благочинного Волжского округа и настоятеля храма Патриарха Тихона в г. Волжском) является организатором и руководителем дуэта «Славословие». Получив профессиональное музыкальное образование, в настоящее время она является регентом прихода Патриарха Тихона.

Матушка Наталья – лауреат 1 степени в номинации «Духовно-патриотическая песня» Второго межрегионального фестиваля памяти И. Талькова «Правда о России»-2012, «Народный лауреат» 24-го областного конкурса творческой интеллигенции «Царицынская муза-2015», награждена почетным знаком «Во славу Жен-Мироносиц» от Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа и юбилейной медалью «К 1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира» от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Дуэт «Славословие» образовался в 2008 году при Приходе Патриарха Тихона. Вторая исполнительница – певчая церковного хора того же храма Светлана Чернышёва. Ансамбль принимал участие во многих фестивалях православной песни. Является обладателем Специального приза Международного фестиваля-конкурса «Арзамасские купола-2011», специальный призер Международного конкурса «Невские купола-2014».

Концертная программа «Волшебное дыханье Рождества» в исполнении матушки Натальи Копейкиной состоится 12 января в 17.30 в к/т «Красная звезда».

Контактные данные: 8-917-334-28-75; 8-960-894-89-04; 8-904-778-29-09; e-mail: vfneirf1@mail.ru.

Фото с сайта администрации Дубовского района