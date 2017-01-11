Мамам Волгоградской области заплатят за первого ребенка

С 1 января 2017 года осуществляется новая выплата – дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка.

– Выплата предоставляется семьям при рождении в них первого ребенка после 31 декабря 2016 года женщиной в возрасте до 23 лет включительно в размере 25 тысяч рублей, – уточнили ИНТЕРу в областном комитете соцзащиты.

Выплата носит заявительный характер.

По вопросу получения выплаты следует обращаться в центры социальной защиты населения по месту жительства.

Фото с сайта комитета соцзащиты