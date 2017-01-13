В Волгограде за Кубок «Сталинградской битвы» сразится рекордное количество команд
20 января в Волгограде стартует традиционный футбольный турнир, посвященный 74-й годовщине Сталинградской битвы.
– В этом году за Кубок «Сталинградской битвы» сразится рекордное количество команд, – сообщается на сайте болельщиков ФК «Ротор-Волгоград». – На предварительном этапе одиннадцать коллективов разобьют на три группы. Победившие в них и разыграют почетный трофей.
Команды, занявшие в группах вторые места, поборются затем между собой за 4-6 места. Те, кто финиширует в группах третьими – за 7-9 места. Обладатель кубка станет известен 2 февраля.
В группу «А» вошли «Ротор-Волгоград-1», «Трактор», ВГАФК, ВО СДЮСШОР. В группу «Б» – «Ротор-Волгоград-2», БИО (Светлый Яр), Академия «Ротор», сборная любителей футбола. В группу «В» – «Ротор-Волгоград-ВКОР», «Эксклюзив» (Волжский), «Урожай» (Елань).
Календарь соревнований:
Групповой этап.
20 января.
Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.
14.00 «Эксклюзив» (Волжский) – «Ротор-Волгоград-ВКОР»
21 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 «Ротор-Волгоград-1» — «Трактор»
12.00 «Ротор-Волгоград-2» — БИО (Светлый Яр)
Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.
14.00 «Ротор-Волгоград-ВКОР» — «Урожай» (Елань)
22 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 «Трактор» — ВГАФК
12.00 БИО (Светлый Яр) – Сборная любителей футбол
Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.
14.00 «Урожай» (Елань) – «Эксклюзив» (Волжский)
23 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 «Ротор-Волгоград-1» — ВО СДЮСШОР
12.00 «Ротор-Волгоград-2» — Академия «Ротор»
24 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 «Ротор-Волгоград-1» — ВГАФК
12.00 «Ротор-Волгоград-2» — Сборная любителей футбола
27 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 ВГАФК — ВО СДЮСШОР
12.00 Академия «Ротор» — Сборная любителей футбола
28 января.
Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».
10.30 «Трактор» — ВО СДЮСШОР
12.00 БИО (Светлый Яр) — Академия «Ротор»
Фото misanec.ru
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