В Волгограде за Кубок «Сталинградской битвы» сразится рекордное количество команд

20 января в Волгограде стартует традиционный футбольный турнир, посвященный 74-й годовщине Сталинградской битвы.

– В этом году за Кубок «Сталинградской битвы» сразится рекордное количество команд, – сообщается на сайте болельщиков ФК «Ротор-Волгоград». – На предварительном этапе одиннадцать коллективов разобьют на три группы. Победившие в них и разыграют почетный трофей.

Команды, занявшие в группах вторые места, поборются затем между собой за 4-6 места. Те, кто финиширует в группах третьими – за 7-9 места. Обладатель кубка станет известен 2 февраля.

В группу «А» вошли «Ротор-Волгоград-1», «Трактор», ВГАФК, ВО СДЮСШОР. В группу «Б» – «Ротор-Волгоград-2», БИО (Светлый Яр), Академия «Ротор», сборная любителей футбола. В группу «В» – «Ротор-Волгоград-ВКОР», «Эксклюзив» (Волжский), «Урожай» (Елань).

Календарь соревнований:

Групповой этап.

20 января.

Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.

14.00 «Эксклюзив» (Волжский) – «Ротор-Волгоград-ВКОР»

21 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 «Ротор-Волгоград-1» — «Трактор»

12.00 «Ротор-Волгоград-2» — БИО (Светлый Яр)

Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.

14.00 «Ротор-Волгоград-ВКОР» — «Урожай» (Елань)

22 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 «Трактор» — ВГАФК

12.00 БИО (Светлый Яр) – Сборная любителей футбол

Волжский. Искусственное поле стадиона им. Логинова.

14.00 «Урожай» (Елань) – «Эксклюзив» (Волжский)

23 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 «Ротор-Волгоград-1» — ВО СДЮСШОР

12.00 «Ротор-Волгоград-2» — Академия «Ротор»

24 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 «Ротор-Волгоград-1» — ВГАФК

12.00 «Ротор-Волгоград-2» — Сборная любителей футбола

27 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 ВГАФК — ВО СДЮСШОР

12.00 Академия «Ротор» — Сборная любителей футбола

28 января.

Волгоград. Искусственное поле стадиона «Зенит».

10.30 «Трактор» — ВО СДЮСШОР

12.00 БИО (Светлый Яр) — Академия «Ротор»

Фото misanec.ru