В Волгограде корейский Новый год отметят фестивалем талантов

Приближается корейский Новый год – Соллаль. В Волгограде его отметят фестивалем талантов.

– В этом году, как и в прошлом, мы будем составлять концертную программу по принципу «открытого микрофона», – говорит руководитель Волгоградского корейского центра «Миринэ» Игорь Ким. – Если вы обладаете творческими особенностями: поёте, танцуете, читаете стихи или играете на каягыме – и они как-то связаны с корейской культурой, предлагаем вам непременно выступить на праздничном концерте.

Концерт запланирован на февраль – ориентировочно, 11 февраля. Но подать заявку на участие нужно уже до 22 января – на страничке Игоря Кима в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kid_911 или по электронной почте: kid-911@yandex.ru.

– В заявке следует указать ваши фамилию, имя и отчество, а также жанр, в котором вы намерены выступить, и название номера, – уточнил Игорь Ким. – Затем (до 27 января) нужно отправить видеозаявку или ссылку с выступления. 29 января – прослушивание и отбор.

По словам руководителя Волгоградского корейского центра «Миринэ», Соллаль будет состоять из двух частей – интерактивной, включающей корейские игры, и концертной. По традиции свои отчётные номера покажут студенты ансамбля барабанов «Чондун» и студии танца «Хвасон».

Дополнительная информация по телефону: 961-075 29 35.

Фото со странички Волгоградского корейского центра «Миринэ» в социальной сети «ВКонтаке»