В Волгограде выступит хоперский казак-песельник Юрий Щербаков

В феврале в Волгограде выступит потомственный хоперский казак-песельник Юрий Щербаков – уникальный гармонист и исполнитель народных казачьих романсов.

Выступление начнется в 16.00 12 февраля в Доме офицеров (пр. Ленина, 31). В концерте примут участие ансамбли «Бузулук», «Станица», «Старина» и другие.

На страничке группы «Любители творчества Юрия Щербакова» в социальной сети «ВКонтакте» приглашают поклонников артиста присылать свои видео поздравления на почту stanitza-vgiik@mail.ru.

– Будем делать фильм, – говорится на страничке.

Телефон для справок: 8-906-451-14-69.

Напомним, Юрий Щербаков – солист ансамбля казачьей песни «Станица» г. Волгоград и фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Бузулук» г. Новоаннинский. Участник многих концертных проектов, лауреат различных фестивалей и творческих конкурсов, он снимался в кинофильмах «Атаман», «Батюшка», «Братья по обмену», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Солнечный удар», а также участвовал в записи саундтреков к ним.

Фото из группы «Любители творчества Юрия Щербакова» в социальной сети «ВКонтакте»