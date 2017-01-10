Каникулы в волгоградских школах продлены до 15 января. Такое решение было принято в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, которая наблюдается в регионе. Санитарные службы рассчитывали на то, что отмена многих новогодних мероприятий и каникулы оздоровят ситуацию в прямом смысле слова, но дети не стали болеть меньше — эпидпорог по региону превышен вполовину.

Врачи отмечают коварный характер вируса этого года. Болзнь тяжело переносится, сопровождается высокой температурой, у многих пациентов возникают осложнения. Совет врачей таков: при первых признаках недомогания обращайтесь за медицинской помощью. не занимайтесь самолечением.

Слабым утешением служит то, что эпидемия свирепствует не только в нашем регионе. В Магнитогорске, Челябинске, на Камчатке — везде людей косит вирус. А вот в столице его удалось победить, школьники приступили к занятиям.