В Михайловке ищут свидетелей жестокой расправы над продавцом

В Михайловке следователи следственных органов Следственного комитета России ищут свидетелей жестокой расправы над продавцом продуктового магазина.

– Тело 46-летней женщины было обнаружено вечером 14 января в помещении продуктового магазина, расположенного на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, – сообщила ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. – На теле продавца этой торговой точки имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи.

Региональное СУ СКР незамедлительно возбудило по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

– В настоящее время по делу создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей территориального подразделения управления СКР и оперативных сотрудников полиции, – подтвердила Наталия Куницкая. – Назначен ряд судебных экспертиз. Уже допрошено более 30 человек.

Однако положительных результатов все перечисленное не принесло – установить причастных к убийству женщины пока не представилось возможным.

В связи с этим следственные органы обращаются к тем, кто совершал покупки в данном магазине 13 и 14 января, а также ко всем, кто располагает какими-либо сведениями об обстоятельствах совершенного особо тяжкого преступления и причастных к нему, лицах.

Сообщить имеющуюся информацию можно по телефонам: (84463) 2-11-49 или «02».

Анонимность гарантируется.

Фото с сайта регионального СУ СКР