Главным архитектором Волгоградской области станет Елена Прохорова
Сегодня, 12 января, Елена Прохорова назначена руководителем комитета архитектуры и строительства области. Данная кандидатура была предложена главой волгоградского региона Андреем Бочаровым, а президиум «Единой России» ее утвердил.
До этого Елена Прохорова руководила департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.
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