Глава Центрального района Волгограда Иван Свидров покинул свой пост
Глава Центрального района Волгограда Иван Свидров покинул свой пост. Эта новость стала достоянием общественности после новогодних праздников.
Стоит отметить, что на своем посту Свидров проработал менее полугода. О причинах отставки официальных комментариев нет. Пока обязанности главы Центрального района Волгограда возложены на Владимира Матасова, который до того курировал сферу ЖКХ того же Центрального района.
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