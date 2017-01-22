22.01.2017   Городская среда, Политика   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Комментариев: 1

Депутаты Волгоградской городской думы выступили против точечной застройки центра города

Депутаты Волгоградской городской думы выступили против точечной застройки центра города. С жалобами к народным избранникам обратились жители Центрального и Ворошиловского районов города, где намечалось строительство. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В частности, в Центральном районе по адресу ул.Двинская, 10, намечалось строительство коммерческого объекта. Жители пояснили: он будет находится в непосредственной близости от детской площадки, пешеходной дорожки. В Ворошиловском  районе по адресу ул.Баррикадная, 1, планируется возведение жилого дома. против чего выступили жители ул.Циолковского. Стоит отметить, что по указанному адресу и так существует весьма тесная застройка,  возведение новых объектов ухудшит положение тех, кто уже проживает здесь.

Депутаты согласились с мнениями жителей, соответствующие решения будут оформлены документально в ближайшее время.

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One Response to Депутаты Волгоградской городской думы выступили против точечной застройки центра города

  1. Минх:
    22.01.2017 в 21:18

    А кому интересно мнение депутатов ? Они давно ничего не решают

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