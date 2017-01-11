Чиновников из Волжского оштрафовали за нарушения при продаже городского имущества
Волгоградское УФАС России рассмотрело 6 дел об административных правонарушениях в отношении чиновников, которые входят в состав комиссии управления муниципальным имуществом (УМИ) администрации Волжского.
Установлено – чиновники нарушили закон.
– Согласно требованиям законодательства, сначала должно быть принято предложение покупателя имущества, затем рассмотрен вопрос о признании участника продажи покупателем, – сообщили ИНТЕРу в УФАС. – Протокол об итогах продажи имущества должен содержать сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов.
Вместо этого комиссия УМИ в одном случае, не приняв к рассмотрению ни одного предложения о цене приобретения муниципального имущества, фактически отказала претендентам, «предложившим меньшую цену».
В другом случае, приняв к рассмотрению одно предложение о цене приобретения муниципального имущества остальные предложения вообще не рассматривала.
Итог рассмотрения дела в УФАС – 6 членов комиссии УМИ привлечены к административной ответственности за нарушение ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.
Похожие записи:
- Новое в ОСАГО: для страховщиков увеличены штрафы до 300 тысяч рублей
- Посмертно подсудимый Дело водителя, погибшего в аварии в 2008 году, передано в суд
- В Волгограде работает всего четыре реанимобиля скорой помощи
- В 2018 году в России введут новую систему пенсионных накоплений
- В Урюпинске граждан примет замруководителя СУ СКР по Волгоградской области
Добавить комментарий