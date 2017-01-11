Чиновников из Волжского оштрафовали за нарушения при продаже городского имущества

Волгоградское УФАС России рассмотрело 6 дел об административных правонарушениях в отношении чиновников, которые входят в состав комиссии управления муниципальным имуществом (УМИ) администрации Волжского.

Установлено – чиновники нарушили закон.

– Согласно требованиям законодательства, сначала должно быть принято предложение покупателя имущества, затем рассмотрен вопрос о признании участника продажи покупателем, – сообщили ИНТЕРу в УФАС. – Протокол об итогах продажи имущества должен содержать сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием подавших их претендентов и причин отказов.

Вместо этого комиссия УМИ в одном случае, не приняв к рассмотрению ни одного предложения о цене приобретения муниципального имущества, фактически отказала претендентам, «предложившим меньшую цену».

В другом случае, приняв к рассмотрению одно предложение о цене приобретения муниципального имущества остальные предложения вообще не рассматривала.

Итог рассмотрения дела в УФАС – 6 членов комиссии УМИ привлечены к административной ответственности за нарушение ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.