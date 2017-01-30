Волгоградским водителям грозит штраф за опасную езду в размере 5000 рублей. Эту норму федерального закона одобрили депутаты Госдумы в первом чтении законопроекта. Сам термин «опасная езда» был введен еще в прошлом году.

Этому предшествовало много споров. По сей день эксперты говорят о том. что наказывать надо в случае, если ДТП произошло. Но спорить бесполезно: норма действует.

Вот кого привлекут к ответу. Если водитель не уступил дорогу тому ТС, кто пользуется преимуществом; если подрезал на дороге, то есть сменил полосу при интенсивном движении. Также накажут за несоблюдение безопасного расстояния на дороге: за необоснованно резкое торможение. Обратите внимание: нельзя препятствовать обгону, если это может повлечь ДТП.

В прошлом году наказания за лихачество не ввели, но уже тогда обсуждали штраф в 5000 руб. Сумма немалая, и действительно остановит многих. И вот в этом году депутаты одобрили размер наказания. Теперь дело за следующим чтением и одобрением закона в верхней палате парламента. Вероятно, что еще до весны новая норма вступит в силу.

Между тем в Госдуме обсуждают и меры наказания водителей, не пропускающих спецтранспорт с маячками. Предлагается ввести штраф в размере 30 тыс. руб., а некоторые призывают к более жестким мерам, вплоть до уголовного преследования.

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