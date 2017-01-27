В сельских районах Волгоградской области острый дефицит медицинских кадров. В такой непростой ситуации начинается год, объявленный в нашей области Годом сельской медицины.

Широкая поступь медицинских реформ вызывает все более серьезные осложнения. Особенно это зримо диагнозируется на селе. Сокращенные ФАПы, уплотненные койко-места в провинциальных клиниках проявляются в обостренной нервозности селян.

Например, жители п. Каменный Городищенского района пришли на личный прием к волгоградскому уполномоченному по правам человека, чтобы рассказать о своих мытарствах в получении медицинских услуг после закрытия поселкового ФАПа. Теперь их право на охрану здоровья закрепили за соседней Ерзовкой. У кого есть автомобиль, те могут воспользоваться врачебной помощью, у кого нет – опора на народное целительство.

А вот в Береславской участковой больнице Калачевского района другая беда — клиника на глазах тощает в кадрах. При этом медучреждение призвано обслуживать жителей двух населенных пунктов – пос. Береславка и пос. Отделение № 2 совхоза «Волго-Дон».

В августе 2016 г. из поликлиники уволился врач-педиатр, что ввело в шок родителей детишек. А в самом конце года учреждение потеряло еще и двух терапевтов – одна врач уволилась по собственному желанию, другая ушла на пенсию.

Обоснованные опасения за здоровье в декабре 2016 года собрали береславцев на митинг, на котором они попытались донести свои тревоги до руководства Калачевской ЦРБ. Первую брешь на теле местных медицинских услуг районные власти попытались закрыть путем организации выездных приемов детского врача-педиатра. Однако проблемы с автомобилем, отпуск врача постепенно переложило бремя врачебных консультаций на фельдшера, вынужденного назначать лечение детворе, в преизбыточном количестве вместе с родителями толпящейся в поликлиническом коридоре во дни приема.

В ситуации с оставшимся терапевтом, героически в буквальном смысле, тянущего лямку за троих, еще сложнее. По мнению самих пациентов, при работе в таком режиме от перегрузки он сам будет нуждаться в помощи коллег.

Как восполнить понесенные кадровые потери – в этом столь теперь актуальном для жителей и районной медицины вопросе с разных исходных позиций сошлись депутаты Береславского сельского поселения и администрация ГБУЗ «Калачевская ЦРБ». Первые не принимают доводы районных медиков о дефиците кадров и проблем финансирования, требуя обеспечить конституционные права граждан на доступность медицинской помощи. Медики пеняют на отсутствие свободного съемного жилья в п. Береславке и каких-либо попыток со стороны местной власти решить жилищную проблему для молодых специалистов в белых халатах. Например, привлеченный молодой хирург вынужден проживать в палате Береславской участковой больницы из-за отсутствия оного жилья.

В ходе пылких дискуссий по восполнению образовавшего «дефицита медицинского веса» на отдельно взятой сельской территории за словами уже в карман не лезут. На одном из официальных бланков даже прозвучало обвинение оппонентов в «потребительском терроризме». Эмоции и селян и должностных лиц явно зашкаливают, а вот будет ли найдено нужное лекарство, локализующее симптомные боли?

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