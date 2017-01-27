Данные счетчиков у волгоградских потребителей начнут регулярно проверять
Данные счетчиков у волгоградских потребителей начнут регулярно проверять. Уже известны сроки, в которые управляющая домом организация будет это делать. Проверки коснутся и квартир, и частных домов.
Проверки данных, которые жильцы снимают с индивидуальных приборов учета, должны проводиться не реже одного раза в год. Если ИПУ находятся в квартире потребителя — не чаще 1 раз в 3 месяца.
Стоит отметить, что если потребитель отказывает в допуске к ИПУ исполнителю коммунальной услуги, то по истечении 3 месяцев с даты составления соответствующего акта, плата таким гражданам будет начисляться по нормативу. При это величина повышающего коэффициента будет равняться 1,5.
Также стоит напомнить о сроках поверки счетчиков — у многих они подходят к концу. если потребитель не проведет поверку вовремя, ему также будут начислять плату по нормативу.
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