1,5 миллиарда рублей потратят в Волгоградской области на благоустройство в 2017 году
1,5 миллиарда рублей потратят в Волгоградской области на благоустройство в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Внимание в первую очередь будет уделено сельским территориям региона, где большие работы по благоустройству велись и в 2016 году. Например, один из самых масштабных проектов реализовывали в Киквидзенском районе области, где в станице Преображенской полностью обновили покрытие центральной площади, установили новые скульптурные формы, провели работы по озеленению. Большая работа была проделана в Октябрьском, Котельниковском, Нехаевском, Еланском и других районах области.
В 2017 году работы по благоустройству пройдут в городе воинской славы Калач-на-Дону, где будет торжественно отмечаться 75-ая годовщина контрнаступления советских войск под Сталинградом.
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