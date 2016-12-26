Жители Советского арйона Волгограда безуспешно борются за проход к собственным домам

ИНТЕР уже рассказывал о мытарствах жителей Советского района Волгограда, не один год отстаивавших свое право на свободный проход к собственным домам. История касалась того, что члены гаражных кооперативов «Старт», «ВНИИТМАШ», «Наука», расположенных за частным сектором в районе остановки «Нефтяной техникум», решили перекрыть проход по гаражной территории другим горожанам.

Для последних эта дорога была кратчайшим и безопасным путем, чтобы добраться до своих домов микрорайона «Родниковая долина» и дач различных СНТ. Но владельцы гаражей людей не слушали.

Калитку забили и повесили на ней объявление с предложением ходить в обход. А обход — это не лишние 100 метров, а 1-1,5 км через ГК «Старт» по верхней дороге или по неблагоустроенной нижней дороге. Это случилось в самом начале 2013 года.

С того времени дачники, и не только они, стали бороться за разблокирование закрытого пути.

Дело в том, что земельные участки под упомянутыми ГК были предоставлены администрацией Волгограда им в бессрочное пользование еще в конце 90-х. Никаких оговорок по поводу предоставления жителям беспрепятственного прохода через них в договоре предусмотрено не было. Поэтому, когда в гаражах посчитали, что проходящие по территории кооперативов жители много ссорят и являются потенциальными ворами их имущества, созрело решение перекрыть проход.

В качестве цивилизованного выхода граждане предложили муниципальной власти инициировать процедуру установления так называемого публичного сервитута на обозначенных территориях. Сервитут – означает предоставление другим лицам права ограниченного пользования недвижимостью. Попросту говоря, в данном случае предлагалось узаконить проход для дачников и жителей окрестностей по гаражной территории.

За прошедшие годы кто только не рассматривал проблему «закрытой калитки»! От чиновников звучали даже самые неожиданные предложения. Например, региональное Мингосимущество предлагало мэрии рассмотреть возможность организации надземного пешеходного перехода над гаражными кооперативами, обеспечив при этом кратчайший путь для граждан. Но все обещания и инициативы должностных лиц оканчивались «пшиком».

Ту же процедуру публичного сервитута согласно муниципальному законодательству могут инициировать как органы городской власти, так и физические лица. Чиновники утруждать себя дополнительными трудами явно не желают. Так, например, этой жалобой пять последних месяцев занимались в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда. На выходе – две отписки и ничего конкретного.

Расчет явно на то, что если надо пенсионерам-активистам на дачу ходить – пусть и инициируют сервитут. Но это, повторим, дело непростое для человека без юридического образования.

Что сейчас? Стройные бабушки продолжают … пролазить под калиткой, а смелые мужчины – забираются на крыши гаражей и прыгают с другой стороны. Однако ситуация попала в поле зрения волгоградского Уполномоченного по правам человека. Надеемся, что городским чиновникам напомнят, как соблюдать права волгоградцев. ИНТЕР продолжит следить за развитием событий.