Волгоградцы стали реже жениться

В этом году в Волгоградской1 области было зарегистрировано на 2 150 браков меньше, чем в 2015 году. Из этого следует, что в 2016 году зарегистрировать свой брак решили 13 278 пар, тогда как в 2015 — 15 428.

Совсем немного уменьшилось и число разводов в области — на 51. Всего же в уходящем году распалось 8 579 семей.

Статистика утверждает, на 100% браков в Волгоградской области приходится около 64% разводов.