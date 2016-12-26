26.12.2016   Культура   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградский ТЮЗ приглашает на поиски волшебства

Волгоградский ТЮЗ приглашает на поиски волшебства. В театре подготовили новогодний спектакль для детей и подростков «В поисках волшебства» по пьесе Михаила Хейфеца. Его  можно будет увидеть 29-30 декабря, 2-3 января и 7-8 января.

Действие постановки происходит за кулисами цирка накануне Нового года. Герою спектакля предстоит стать участником удивительных событий, обнаруживая в себе неведомые до того способности. Перед каждым спектаклем у нарядной елки в фойе с детьми будут играть Дед Мороз со Снегурочкой. Адрес ТЮЗа — ул. Рабоче-Крестьянская, 42, тел. 95-97-99.

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