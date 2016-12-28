Волгоградец, сбивший двух пешеходов, не смог обжаловать приговор
24-летний Артем Бахмутов, сбивший насмерть сразу двух пешеходов не смог обжаловать в областном суде приговор, вынесенный еще в июне районным Ворошиловским судом. Напомним, Бахмутов ехал на автомобиле с высокой скоростью. Это помешало ему справиться с управлением, в результате чего он выехал на тротуар, где находились люди. Случилось это у дома № 2/3 по улице Рабоче-Крестьянской. Проходившие в этот момент 63-летний мужчина и 53-летняя женщина попали под колеса автомобиля Бахмутова и оба погибли.
Бахмутов признал свою вину, но посчитал, что районный суд вынес слишком строгое наказание — 5,5 лет. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор Ворошиловского суда без изменения. Наказание мужчина проведет в колонии общего режима. Как сообщила старший помощник руководителя прокуратуры Волгоградской области по взаимодействию со СМИОксана Черединина, дополнительно ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 3 года.
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