В январе 2017 года в Волгоградской области частично поменяется график движения пригородных поездов

В январе 2017 года в Волгоградской области частично поменяется график движения ряда пригородных поездов. Приволжская железная дорога отмечает, что сделано это по просьбам пассажиров. Пресс-служба корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги ставит в известность пассажиров, что с 1 января 2017 года выводятся из графика пригородные поезда:

— № 6806 Петров Вал – Качалино. Отправление со ст. Петров Вал в 14:17,

— № 6809 Качалино – Петров Вал. Отправление со ст. Качалино в 8:47.

С 8 января 2017 года назначаются пригородные поезда:

— № 6493 Качалино – Арчеда. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 18:54, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20:22;

— № 6811 Волгоград-1 – Качалино. Отправление со ст. Волгоград-1 в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 17:23, прибытие на конечную ст. Качалино в 18:49;

— № 6813 Качалино – Петров Вал. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье со ст. Качалино в 19:04, прибытие на конечную ст. Петров Вал в 21:13.

А с 9 января 2017 года назначаются следующие пригородные поезда:

— № 6494 Арчеда – Качалино. Отправление со ст. Арчеда в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 4:50, прибытие на конечную ст. Качалино в 6:15;

— № 6812 Петров Вал – Качалино. Отправление в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу со ст. Петров Вал в 4:14, прибытие на конечную ст. Качалино в 6:23.

— № 6814 Качалино – Волгоград-1. Отправление со ст. Качалино в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 6:35, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7:52.

С 8 января 2017 года изменяется периодичность курсирования пригородного поезда:

— № 6805 Волгоград-1 – Арчеда будет курсировать по субботам. Отправление со ст. Волгоград-1 в 17:23, прибытие на конечную ст. Арчеда в 20:18.

Кроме того, с 9 января меняется также периодичность курсирования пригородного поезда:

— № 6810 Арчеда – Волгоград-1 будет курсировать по воскресеньям. Отправление со ст. Арчеда в 4:58, прибытие на конечную ст. Волгоград-1 в 7:52.