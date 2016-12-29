В Волгоградскую область поступила очередная партия неотложек

В четверг, 29 декабря, медицинские учреждения Михайловского, Камышинского, Фроловского, Ленинского и других районов Волгоградской области получили автомобили скорой помощи – всего 27 единиц. Помимо этого, две неотложки класса С, оборудованные аппаратурой для проведения спинномозговой пункции и внутрисердечной стимуляции, поступили в службу скорой помощи Волгограда. Еще один автомобиль будет теперь работать в территориальном центре медицины катастроф.

Парковый состав машин скорой помощи Волгоградской области меняться стал еще летом. На сегодня регион считается одним из крупнейших участников федерального проекта по обновлению специализированного медицинского транспорта. Всего в этом году в регион поступило более 50 автомобилей скорой медпомощи за счет федерального бюджета и еще 95 машин были закуплены в рамках программы государственно-частного партнерства.

Реализация данной программы продолжится и в следующем году. Планируется закупить дополнительно 7 автомобилей скорых класса С, которые в последующем будут обслуживать проведение чемпионата мира по футболу.