В Волгоградской области в 2016 году родились три тройни посредством ЭКО

В уходящем году в Волгоградской области родилось 13 106 мальчиков и 12 431 девочка, а также три тройни и 284 двойни. Причем, тройни появились при помощи эко. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение рождаемости. Так, в прошлом году на свет появилось 13 868 мальчиков и 12 742 девочки.

Как сообщили в Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, средний возраст рожениц составил 29 лет, что на год больше, чем в прошлом году. Первенцев в этом году рожали женщины в возрасте 26 лет. У них родилось 854 ребенка.

Чаще всего детки появлялись на свет в пятницу и больше всего в июле.