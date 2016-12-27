В Волгоградской области в 2016 году родились три тройни посредством ЭКО
В уходящем году в Волгоградской области родилось 13 106 мальчиков и 12 431 девочка, а также три тройни и 284 двойни. Причем, тройни появились при помощи эко. По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение рождаемости. Так, в прошлом году на свет появилось 13 868 мальчиков и 12 742 девочки.
Как сообщили в Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, средний возраст рожениц составил 29 лет, что на год больше, чем в прошлом году. Первенцев в этом году рожали женщины в возрасте 26 лет. У них родилось 854 ребенка.
Чаще всего детки появлялись на свет в пятницу и больше всего в июле.
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