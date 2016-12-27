В Волгоградской области продолжает расти заболеваемость гриппом

В Волгограде зафиксировано повышение эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ. Это констатируют специалисты. В эти дни на пульт дежурного скорой медицинской помощи каждый день поступает до 2,5 тысяч звонков.

Как прокомментировал главный врач клинической станции скорой медицинской помощи Роман Морозов, всего в течение декабря «скорая помощь» выезжала к пациентам с симптомами гриппа более 5000 раз. Свыше 2000 из них были госпитализированы, в том числе 600 детей.

Отмечен рост обращений граждан за медицинской помощью и в поликлиники. В связи с этим, все лечебные учреждения региона уже переведены на усиленный режим работы.

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области считают, что пока введение массового карантина преждевременно, так как превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ в Волгограде незначительное — 10 %. На сегодня прекращаются занятия только в отдельных классах и то не во всех школах, в Волгограде таких классов 85.

Источник фото: официальный сайт администрации Волгоградской области