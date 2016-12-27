В Волгоградской области перевозчиков лишают маршрутных карт за парковку во дворе

Парковка маршруток во дворе жилых массивов – дело уже, увы, привычное. Несмотря на запрет на это, за полгода только в Волжском выявлено 262 случая такой незаконной «ночевки» маршрутных такси. Более 20 случаев зафиксировано там за минувшую неделю.

В пресс-службе администрации Волжского комментируют, что в отношении 146 маршруток уже приняты меры.

78 водителей-нарушителей получили предупреждения, четверым придется заплатить штрафы по 5 тысяч рублей. Еще по 26 эпизодам материалы переданы в транспортные компании по месту регистрации транспорта для рассмотрения.

Не уйдут от ответственности и владельцы транспорта. Двое из них уже оштрафованы на 10 тысяч рублей, а один перевозчик вовсе прекратил свою деятельность.

Отметим, что в отношении двух любителей поставить свою маршрутку во двор на ночь, в городском комитете благоустройства и дорожного хозяйства решается вопрос об отзыве маршрутных карт. И 112 материалов предстоит еще рассмотреть Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

(УГАДН).