В Волгоградской области определены тарифы для эвакуаторов

В закон, регулирующий работу эвакуаторов, внесены изменения. http://inter-volgograd.ru/2016/12/dlya-evakuatorov-ustanovyat-edinyj-tarif/Теперь стоимость транспортировки автомобиля перестанет зависеть от расстояния, а будет рассчитываться по единому тарифу.

Как сообщили в областном комитете тарифного регулирования, базовый уровень тарифа на перемещение задержанного транспорта на штрафстоянку был утвержден в размере 1813,68 рубля. Причем платить и за транспортировку, и за хранение авто теперь можно будет уже после того, как вы заберете его со стоянки. Тарифы на хранение мотоциклов и автомобилей на штрафстоянке будет составлять от 26,78 до 160,66 рубля в час.

Теперь предстоит определить предприятия, которые будут предоставлять услуги эвакуаторов и штрафстоянок в регионе. Для этого они должны участвовать в конкурсе на общих основаниях. А это значит, что в ходе аукциона на понижение цены в некоторых муниципалитетах сумма может даже уменьшиться.