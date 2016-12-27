В Волгоградской области обновились составы всех 46 ТИКов

В Волгоградской области обновился состав всех территориальных избирательных комиссий, которые формируются один раз в пять лет. Как поясняет региональный избирком, началось обновление еще в конце 2015 года. Работа эта проводится с привлечением общественности и всех существующих политических сил. Членам волгоградских ТИКов предстоит провести довыборы в облдуму в сентябре 2017 года, в марте 2018 года – выборы Президента РФ, в сентябре 2018 года – выборы в Волгоградскую городскую думу, в сентябре 2019 года – выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы.