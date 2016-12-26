В Волгоградской области на месяц запрещена торговля спиртосодержащей продукцией непищевого назанчения

В Волгоградской области на месяц запрещена торговля спиртосодержащей продукцией непищевого назначения. Это касается не только нашего региона, но и всех субъектов РФ. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Роспотребнадзора. Оно вступает в силу 26 декабря.

Запрет будет действовать месяц. Весь этот период продажа продукции бытового назначения, содержание спирта в которой выше 25%, запрещена.

Исключение составит косметика и стеклоомывающие средства.

За этот месяц Роспотребнадзор подготовит поправки, касающиеся оборота указанной продукции. Между тем в Иркутске число жертв отравления возросло до 77 человек. В рамках уголовного дела задержаны 23 человека.