В волгоградских храмах отслужат панихиды за погибших в автокатасрофе

В 16 часов в понедельник в волгоградских храмах начались службы за упокой душ тех, кто погиб в автокатастрофе самолета ТУ-154 в Сочи. Как сообщила пресс-служба волгоградской епархии, по благословению митрополита волгоградского и Камышинского Германа службы пройдут в Казанском кафедральном соборе в 17 часов, в храме св. Иоанна Предтечи на Набережной Волгограда – в 16 часов. Среди погибших 92 человек было двое уроженцев Волгограда — это и Иван Шахов и Евгений Булочников.