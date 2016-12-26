26.12.2016   Городская среда, Социум   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

В волгоградских храмах отслужат панихиды за погибших в автокатасрофе

В 16 часов в понедельник в волгоградских храмах начались службы за упокой душ тех, кто погиб в автокатастрофе самолета ТУ-154 в Сочи.  Как сообщила пресс-служба волгоградской епархии, по благословению митрополита волгоградского и Камышинского Германа службы пройдут в Казанском кафедральном соборе в 17 часов, в храме св. Иоанна Предтечи на Набережной Волгограда – в 16 часов.  Среди погибших 92 человек было двое уроженцев Волгограда — это  и Иван Шахов и Евгений Булочников. 

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