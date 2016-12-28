В Волгограде завершился ремонт Самарского путепровода

В Дзержинском районе Волгограда завершился ремонт Самарского путепровода, и сегодня он был сдан в эксплуатацию. В конце октября было открыто движение по правой стороне моста, а вторая была закрыта до сегодняшнего дня. В настоящее время движение транспорта осуществляется по всем полосам. Во время ремонта на мосту уложили новый асфальт, установили металлические ограждения, шумоизоляционные экраны, произвели замену деформационных швов, водосбросных лотков и лестничных сходов.

В АО «Автогрейд», являющейся подрядчиком, уточнили, что на данный момент из 180 млн рублей освоено 123 млн. остальные срендства будут осваиваться уже в следующем году. Их планируется потратить на работы по сопряжению моста между собой, а также установить плиты для мачт освещения, барьерное ограждение, поверхностный водопровод.

Полностью завершатся все работы на мосту к маю 2017 года.