В Волгограде вспоминают жертв теракта 2013 года

Сегодня, 29 декабря, исполняется три года с того момента, как произошли два теракта на волгоградском вокзале. И сегодня с самого утра волгоградцы несут живые цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала Волгоград-1. Сегодня же в волгоградских храмах пройдут панихиды по жертвам теракта. А в здании вокзала планируется провести митинг памяти. Его участниками станут родные и друзья погибших, а также представители власти и просто жители нашего города.

Напомним, 29 декабря 2013 года в 12.45 на железнодорожном вокзале Волгограда прогремел страшный взрыв, унесший жизни 18 человек, еще более 40 человек получили тяжелые ранения. Среди погибших были сотрудники полиции, вокзала и обычные пассажиры.

Завтра, 30 декабря, жители Волгограда будут вспоминать земляков, погибших при взрыве в троллейбусе. По данному поводу памятные мероприятия пройдут в Дзержинском районе на месте теракта.

Источник фото: http://krivoe-zerkalo.ru/content/v-volgograde-sostoyatsya-traurnye-mitingi-v-pamyat-zhertv-teraktov-2013.html