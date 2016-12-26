В волгограде в «Царицынской опере» – «новогодний переполох»

Театр «Царицынская опера» приглашает зрителей на детскую музыкальную сказку «Новогодний переполох, или 32 декабря», которую сочинил режиссёр театра Владимир Мингалев.

На сцену в новом музыкальном представлении выйдут персонажи из самых разных сказок: Сказочник и Белоснежка, Баба Яга и Чертёнок, Сыщик и ожившие музыкальные инструменты. А к обязательной паре Дед Мороз и Снегурочка добавится еще Фея Жары, способная повернуть время вспять и заменить Новый год пляжной вечеринкой. Адрес театра: пр. им. Ленина, 97, тел. 26-79-95. Представления для детей будут проходить 29-30 декабря, а также 2, 5 и 6 января.