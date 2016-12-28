В Волгограде в многоэтажке по вине сварщиков загорелся подвал
В шестиэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся подвал. Причиной возгорания стали сварочные работы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре диспетчер получил около 13:00. Загорелся утеплитель в подвале площадью 9 квадратных метров. Уже через 20 минут огонь удалось потушить.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. В результате пожара никто не пострадал.
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