28.12.2016   Происшествия   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

В Волгограде в многоэтажке по вине сварщиков загорелся подвал

В шестиэтажном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда загорелся подвал. Причиной возгорания стали сварочные работы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре диспетчер получил около 13:00. Загорелся утеплитель в подвале площадью 9 квадратных метров. Уже через 20 минут огонь удалось потушить.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. В результате пожара никто не пострадал.

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