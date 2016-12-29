В Волгограде установили личность мужчины, спрыгнувшего с плотины ГЭС

Старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая сообщила, что установлена личность мужчины, который накануне прыгнул с моста через Волгу. Им оказался 38-летний директор одного из торговых центров Волжского.

В настоящее время проводится проверка, опрашиваются родственники погибшего и очевидцы произошедшего, которые сообщают, что мужчина к месту своего гибели приехал на автомобиле Lexus. Не забыв включить аварийку, он оставил машину и спрыгнул с моста. Брошенный автомобиль создал 3,6-километровую пробку.

Мотивы поступка мужчины выясняются.