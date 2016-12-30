В Волгограде усилены меры безопасности
В Волгограде усилены меры безопасности. Совещание на заданную тему провел губернатор с руководителями силовых ведомств региона. Ранее сообщалось, что охранять покой и обеспечивать безопасность волгоградцев будет порядка 6000 человек. Это сотрудники правоохранительных органов, представители МЧС, пожарные, медицинские работники. Так, дежурить будут 165 бригад скорой помощи, 224 врачебно-сестринские и специальные бригады. Также будут дежурить шесть экипажей медицины катастроф.
Похожие записи:
- В Волгограде соберут «Городские легенды»
- Наживались на Победе: УФАС выявила картельный сговор в рамках подготовки к 9 Мая
- В Волгограде построят линию аэроэкспресса
- Волгоградские писатели рискуют остаться без крыши
- Почему в Волгограде в разы выросла плата для нанимателей социального и муниципального жилья
Добавить комментарий