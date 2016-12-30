30.12.2016   Городская среда   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

В Волгограде усилены меры безопасности

В Волгограде усилены меры безопасности. Совещание на заданную тему провел губернатор с руководителями силовых ведомств региона. Ранее сообщалось, что охранять покой и обеспечивать безопасность волгоградцев будет порядка 6000 человек. Это сотрудники правоохранительных органов, представители МЧС, пожарные, медицинские работники. Так, дежурить будут 165 бригад скорой помощи, 224 врачебно-сестринские и специальные  бригады. Также будут дежурить шесть экипажей медицины катастроф.

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