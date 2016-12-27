В Волгограде сыграют Штрауса на гуслях звончатых
Волгоградская областная филармония за время новогодних каникул представит только один концерт. В Центральном концертном зале сыграют Штрауса на гуслях звончатых.
В программе «Штраус +…» примет участие Волжский русский народный оркестр имени Н. Н. Калинина под руководством заслуженной артистки РФ, лауреата Государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. На сцену с ним выйдут солисты театра «Царицынская опера» Ольга Сосненко (сопрано) и Олег Федоненко (баритон), а также образцовый детский хор «Gloria» ДШИ «Этос» из Волжского (руководитель Наталья Дохина).
Приглашенная звезда – лауреат международных конкурсов Любовь Муравьева (Москва) порадует своим мастерством в качестве исполнительницы на уникальном инструменте – гусли звончатые.
2-й концерт абонемента № 12 «На бис?!» начнется 5 января в 18.30.
В программе – произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Вивальди, Беляева, Малярова, Зуппе, Россини.
Справки по телефонам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07
Сайт областной филармонии : www.volgogradfilarmonia.ru
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