В Волгограде сыграют Штрауса на гуслях звончатых

Волгоградская областная филармония за время новогодних каникул представит только один концерт. В Центральном концертном зале сыграют Штрауса на гуслях звончатых.

В программе «Штраус +…» примет участие Волжский русский народный оркестр имени Н. Н. Калинина под руководством заслуженной артистки РФ, лауреата Государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. На сцену с ним выйдут солисты театра «Царицынская опера» Ольга Сосненко (сопрано) и Олег Федоненко (баритон), а также образцовый детский хор «Gloria» ДШИ «Этос» из Волжского (руководитель Наталья Дохина).

Приглашенная звезда – лауреат международных конкурсов Любовь Муравьева (Москва) порадует своим мастерством в качестве исполнительницы на уникальном инструменте – гусли звончатые.

2-й концерт абонемента № 12 «На бис?!» начнется 5 января в 18.30.

В программе – произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Вивальди, Беляева, Малярова, Зуппе, Россини.

Справки по телефонам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07

Сайт областной филармонии : www.volgogradfilarmonia.ru