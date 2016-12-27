В Волгограде скоро поступят в продажу электронные транспортные карты

С 1 января 2017 года в Волгограде заработает новая автоматизированная система оплаты проезда на общественном транспорте. В связи с этим в ближайшее время в продаже появятся электронные транспортные карты, с помощью которой можно будет расплачиваться в автобусах, трамваях и троллейбусах города. С этой целью все транспортные предприятия Волгограда уже обеспечены валидаторами — ручными устройствами для списания средств с пластиковой карты.

Стоить такая карта будет 100 рублей, при этом срок ее действия составит 5 лет. Купить ее, как сообщили в пресс-службе администрации города, а также пополнять «электронный кошелек», можно будет в отделениях «Почты России», киосках «Союзпечати», а также в кассах МУП «Метроэлектротранс». Позже это можно будет сделать и в банковских терминалах. А уже весной должна заработать система, позволяющая пополнять электронный проездной при помощи интернета.

Напомним, что единый электронный проездной, по сравнению с наличной оплатой, сэкономит стоимость каждой поездки на 10%. Так, вместо 20-ти рублей на автобусах с карты будет сниматься только 18. Та же экономия в 2 рубля будет и на электротранспорте.

Кроме того, к услугам волгоградцев предложат и льготные именные карты. Такие карты в случае потери можно будет заблокировать, а потом и восстановить по улице Советская, 7 в сервисном центре «Транспортная карта «Волна».

Добавим, что внедрять новую систему электронной формы оплаты планируют поэтапно: к весне появится безлимитный проездной сроком на месяц с фиксированной стоимостью для разных категорий пассажиров.

Да, и привычные всем проездные также останутся актуальными.

А пока кондукторы учатся применять автоматизированную систему.