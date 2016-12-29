В Волгограде продолжается изъятие спиртосодержащей продукции: изъято 140 000 единиц

В Дзержинском районе Волгограда выявили еще 140 000 единиц спиртосодержащей продукции, запрещенной к реализации. Сделано это было в ходе рейда, проводимого силами Роспотребнадзора и областного комитета промышленности и торговли.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, примерно 130 000 единиц из них представляют собой непищевую спиртосодержащую продукцию. Еще 10 000 бутылок содержали пищевой алкоголь, но он предлагался к реализации без соответствующих документов. Как известно, продажа сприртосодержащей продукции в России, за исключением стеклоомывателей и парфюмерии, запрещена с 26 декабря сроком на 30 дней. Данная продукция была обнаружена на одном из крупных оптово-распределительных комплексов.

Всего с начала 2016 года в Волгоградской области выявлено 93 преступления в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Более 70 000 бутылок было изъято и уничтожено.