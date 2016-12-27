В дни новогодних каникул в Волгограде отпразднуют 25-летие «Царицынской музы». Ежегодный конкурс творческой интеллигенции был создан в 1992 году журналистом Анатолием Карманом.

В пятницу, 30 декабря в 12.00 в выставочном зале Союза художников откроется выставка «Царицынской музе – 25 лет». Здесь же пройдут и другие мероприятия в рамках празднования юбилея конкурса.

4 января в 17.00 состоится творческий вечер заслуженного художника России, «Человека года-1999» Владислава Коваля.

Встреча с писателем-фантастом, «Человеком года-2009» Евгением Лукиным начнется 6 января в 17.00.

10 января в 17.00 запланирован творческий вечер барда, «Человека года-2011» Сергея Коновалова.

Каждый вечер можно будет приобрести лотерейные билеты на розыгрыш призов от лауреатов «Царицынской музы» разных лет. Розыгрыш состоится 12 января в 12.00, когда завершится голосование за лауреатов 25-й «Царицынской музы-2016» на Приз зрительских симпатий, которое проходит на сайте Цармуза.рф.

13 января в 20.00 телеканал «Волгоград-24» в прямом эфире покажет торжественный вечер «Царицынской музе» – 25 лет. Избранные!». Здесь же с 22.00 до 23.00 назовут обладателей Приза зрительских симпатий и почетного титула «Человек года-2016».

Справки по телефонам 33-00-65, 8-961-057-35-18.