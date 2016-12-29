В Волгограде осужден служащий МУП

Сегодня, 29 декабря, в Дзержинском районе Волгограда вынесен приговор Сергею Тараканову, бывшему заместителю директора МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда». Его задержали с поличным при получении взятки в размере 300 тысяч рублей еще в феврале 2016 года. Эту сумму чиновник хотел получить в качестве «отката» у фирмы, занимавшейся поставкой технологического оборудования для пищеблока детского сада. Взамен Тараканов обещал посодействовать в приемке оборудования. Кроме того, гарантировал своевременную оплату по муниципальным контрактам, заключенным до этого.

Взятка передавалась уже под контролем правоохранительных органов. Как сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, прокуратура настаивала на квалификации действий Тараканова как получение взятки и назначении наказания в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере трех миллионов рубле, а позже действия обвиняемого были квалифицированы как получение взятки в крупном размере. Несмотря на это, Центральный районный суд переквалифицировал действия Сергея Тараканова на мошенничество и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Будет ли прокуратура обжаловать приговор, пока не ясно. Этот вопрос, по словам Чередининой, будет решен по мере поступления приговора в прокуратуру.

Всего же за текущий год к уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, по данным прокуратуры Волгоградской области, привлечено 217 лиц.